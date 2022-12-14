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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظنت الميكرفون مغلقًا.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تهين نائب بلفظ خارج

رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا

وقعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في موقف لا تحسد عليه على الهواء مباشرة خلال كلمة لها في البرلمان.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، جاء ذلك خلال حديث أرديرن في جلسة برلمانية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حيث سألها زعيم الميثاق التحرري، النائب دافيد سيمور، حول إدارة فترة كورونا في البلاد وما فرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارا وتقوم بالإصلاح المطلوب.

وبعد أن أجابته وعادت لمكانها، أهانت جاسيندا زعيم المعارضة بلفظ خارج، بصوت خافت، حيث ظنت أن الميكرفون لا يعمل، لكنه كان في وضع التشغيل والتقط ما قالته.

واعترض سيمور على التصريح وطلب من رئيس مجلس النواب إخراجها من القاعة.

ولاحقا، أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أنها اعتذرت منذ ذلك الحين لسيمور. 

وقالت جاسيندا في رسالة اعتذارها إلى السياسي المعارض: "أعتذر، فقد قلت شيئا ما كان ينبغي أن يصدر عني.. وكما تقول أمي، فحين لا يكون لديك شيء جميل لتقوله، لا تقل شيئا".

أرديرن نيوزيلندا البرلمان رئيس مجلس النواب المعارض

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