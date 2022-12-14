بتكلفة 20 مليار جنيه.. التنمية المحلية ترفع 200 مليون طن مخلفات متجددة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن موضوع القمامة موضوع متجدد لأنه يومي على مستوي محافظات الدولة المصرية، ومن أجل ذلك منذ عام 2017 تم البدء بالتخطيط للمنظومة التابعة لوزارة التنمية المحلية بشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية والمالية والبيئة والإنتاج الحربي.



وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه تم عمل مخططات استراتيجية، ثم تنفيذ تلك المخططات فيما يخص القضاء على المخلفات فى الشوارع فى شكل ثلاث برامج رئيسية، بدءا من عام 2019 بمنظومة متكاملة تم إعتمادها من الرئيس السيسي ب12 مليار جنيه على مستوي المحافظات.



وتابع أنه منذ عام 2014 وعلى مستوي جمع القمامة تم رفع كمية مخلفات متجددة بحوالي 200 مليون طن، بتكلفة قدرها حوالي 20 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم رفع مخلفات تاريخية كانت موجودة بالفعل حوالي 80 مليون طن، بتكلفة 9.5 مليار جنيه.



وأشار إلى أنه كان من المهم إنشاء بنية تحتية لتلك المنظومة، مثل: إنشاء محطات وسيطة تاخذ من الأحياء، وبالتالي لايوجد مخلفات فى الشوارع، ثم تنتقل إلى محطات مناولة، ثم التمهيد لذهابها لمصانع التدوير.

