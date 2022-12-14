خاتم ألماس.. لماذا تحاكم الفنانة ليلى غفران؟

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين بالدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

ورفضت الفنانة المغربية ليلى غفران، التعليق على قضية اتهامها بالتشهير، بعدما رفع محاميها السابق الدكتور حسن أبو العنين، دعوة قضائية ضدها واتهمها بالسب والقذف، بسبب خاتم ألماس.

وقالت ليلى غفران: أرفض التحدث عن هذه الأزمة، وأنا بخير، مؤكدة أنها تحضر للكثير من الأغاني خلال الفترة المقبلة، وستطرح أكثر من أغنية سينجل تباعًا، بعد غياب 9 سنوات.

ولفتت إلى أن سبب اختفائها عن الساحة الفترة الماضية، ظروف خاصة، مشيرة إلى أن حالتها الصحية جيدة.

وأضافت ليلى غفران: الفترة الجاية هعود بقوة، وهيكون في أغاني سينجل كل فترة قريبة ومفيش اختفاء تاني.



وفي سياق أخر، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى خطف واستغلال الأطفال المشردين والتعدى عليهم جنسيا وسرقتهم كرها عنهم، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة عن المتهم الثالث.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5943 لسنة 2013 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1382 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، قيام "احمد حامد محمد إسماعيل" 45 سنة ميكانيكي سيارات ومقيم بيجام قسم أول شبرا الخيمة، "محمد احمد عبدالعظيم احمد" 30 سنة بائع متجول ومقيم ترعة الشابوري قسم كان شبرا الخيمة، "محمود صالح محمد عبد الخالق" 27 سنة عامل ومقيم منشية عبد المنعم رياض بقسم أول شبرا الخيمة بخطف وآخر مجهول المجني عليها الطفلة " عنايات ط.ع" بطريق الاكراه وهددوها وواقعوها، وسرقا الأموال المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه.

كما خطفوا المجنى عليه الطفل " ادهم م.ع" بطريق الاكراه الواقع عليه واقترن ذلك بهتك عرض المجني عليه بالقوة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرقوا الأموال الملوكة للمجني عليه الطفل "عبد الرحمن غريب حمدي" بطريق الإكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.