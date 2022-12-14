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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد اتحاد مجالس البحث العلمى العربية يزور المركز القومى للبحوث

القومي للبحوث
القومي للبحوث

 

استقبل أمس الثلاثاء الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث الدكتور عبد المجيد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس الدورة الـ44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية اتحاد مجالس البحث العلمى العربية والوفد المرافق لهما للإطلاع على انشطة المركز واخر مستجدات البحث العلمى .

جاءت هذه الزيارة على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والتي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والاتحاد  خلال الفترة من 12-13 ديسمبر .

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وتم عرض فيلم وثائقى عن المركزونشأته وتاريخه. بما يحويه من كفاءا تعلمية متميزة وامكانات هائلة متضمنه  14 معهد بحثى يشمل 109 قسم  و6 مراكز تميز.

من جهته، أشاد الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الدكتور عبدالمجيد بنعمارة، بالدور الذي تقوم به كل من إدارة المنظمات والاتحادات العربية، وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية؛ للدفع بقاطرة العربي المشترك في مجال البحث العلمي لتحقيق أهداف الامه العربية .

 

واشار درويش الى أن هذه الزيارة  فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز والاتحاد وتعزيز مسيرة البحث العلمي في المنطقة العربية، متمنيًا النجاح لفعاليات هذه الدورة واجتماعاتها.

فيما أكد بنعماره والوفد المرافق له عن  سعادتهم بزيارة المركز القومى للبحوثو التعرف على انشطته وابحاثه وشددواعلى أهمية التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي في الدول العربية؛ بهدف تحقيق مهام الاتحاد.

جديرا بالذكر ان الوفد قام بعمل جوله تفقديه  داخل معارض المنتجات البحثية بالمركز واستمع لشرح اعضاء هيئه البحوث عن المنتجات الخاصه بهم.

وقد اهدى الاستاذ دكتور حسين درويش درع المركزلأمين عام الاتحاد.

القومي للبحوث
القومي للبحوث
القومي للبحوث
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