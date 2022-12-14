بعد 6 أسابيع .. هاشتاج جوزني يفشل في تخطي حاجز ال 4 ملايين جنيه

حقق فيلم هاشتاج جوزني ايرادات هذا الأسبوع بلغت 451,680 ألف جنيه فقط ليحتل المركز الثالث في ترتيب الأعمال التي حققت ايرادات هذا الاسبوع .

أما اجمالي الايرادات التي حققها الفيلم بعد عرضه بستة اسابيع ، فقد بلغت 3,785,220 فقط

فيلم هاشتاج جوزني يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد محمود ودينا ومايان السيد وأمير المصري ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

أغاني فيلم هاشتاج جوزني

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والمقسوم، ومنها أغنية للمطرب أحمد سعد من كلمات الشاعر محمد البوغة وأغنية أخري للمطرب أبو.

قال محمد سمير مبروك مؤلف فيلم هاشتاج جوزني، أن العمل نتاج مجهود بذله مع منتج الفيلم والمخرج عصام نصار لما يقرب من عامين ونصف.



وأضاف سمير مبروك فى حواره مع صدى البلد، أنه بالرغم من تناول الفيلم لقضية شبابية معاصرة إلا أنه أخذ وقتا طويلا جدا فى التحضير على عكس باقى الأفلام، وذلك من أجل تقديم عمل جيد يتناسب مع جميع فئات الجمهور المصري

وحول تغير ةسم الفيلم أكثر من مرة، أكد سمير مبروك أنهم كانوا يبحثون عن أسم يتناسب مع القضية التى يتناولها الفيلم وفى نفس الوقت يكون خفيف فى النطق على جمهور الشباب لذلك تم الاستقرار فى النهاية على اسم هاشتاج جوزني.