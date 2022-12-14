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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير سلطنة عمان بالقاهرة : نرحب بالاستثمارات المصرية

صدى البلد

أعرب السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عن ترحيبه بالاستثمارات المصرية في ظل تنامي التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد بشكل عام بين مصر وسلطنة عمان.

وقال "الرحبي"، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا متسارعا في مجال الطاقة المتجددة وتراكم خبروي في هذا المجال .

جاءت هذه التغريدة على خلفية لقاء سفير سلطنة عُمان بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يلتقي بعدد من المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، وخلالها أطّلع على أحدث التقنيات الحديثة في المجال وتطلعات المستثمرين؛ مُعربا ترحيبه على تهيئة الظروف المناسبة للالتقاء بالمعنيين في سلطنة عمان.

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