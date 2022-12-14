في اليوم العالمي.. محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر مكافحة ومنع الفساد

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المؤتمر الذي نظّمه فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، برئاسة العميد مصطفى ناجي رئيس فرع الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والشعبية ووفد ضيوف المحافظة من أساتذة و طلاب جامعة المنوفية.

وأكد المحافظ خلال كلمته على سعي الدولة والقيادة السياسية لمكافحة ومنع كافة أشكال ومستويات الفساد، باعتباره السبيل لتحقيق التنمية، مشيداََ بجهود الهيئة في مكافحة جرائم الفساد . كما استعرض جهود المحافظة التنموية بالمحافظة وأدار حوارًا مفتوحًا مع طلاب جامعتي المنوفية والوادي الجديد.

ومن جانبه قدم العميد مصطفى ناجي رئيس فرع الهيئة عرضا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، مُوضحًا مفهوم الفساد وأنواعه، وآثاره السلبية، ومشيرًا لنطاق اختصاص الهيئة، وصلاحيات أعضائه.

واختتم بعرض أبرز حملات التوعية التي تم إطلاقها، وسبل التواصل مع الهيئة في حال وجود أي مخالفة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.