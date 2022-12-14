مفتعلش أزمة بالأهلي .. إعلامي : أفشة جايله عرض من الباطن السعودي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ما يتردد عن وجود أزمة بين محمد مجدي أفشة والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، غير صحيح على الإطلاق.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اللاعب سبب غضبه أمام الاتحاد السكندري، إحساسه بالتقصير وغيابه عن المشاركات الأساسية وهذا حق طبيعي لأي لاعب يرغب في التواجد بالمباريات، ولكنه لم يطلب الرحيل أو افتعل مشكلة واحدة داخل النادي".

واختتم: "أفشة لديه عرض بالفعل للرحيل عن الأهلي إلى الباطن السعودي على سبيل الإعارة، ولكن النادي والمدير الفني لا يرغبان في التخلي عن خدماته، وسوف يتم التجديد له قريبًا واللاعب لديه موافقة على تمديد وتعديل عقده".