تشكل لجنة لتعزيز التعاون بين الجزائر وكوبا في مجال الطاقة

أعلنت الجزائر وكوبا تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، بدءا من اليوم الأربعاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والكوبي ميجيل دياز كانيل برموديز، خلال زيارته الأخيرة للجزائر؛ وأهمها إهداء كوبا محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، فضلا عن إعادة تزويدها بالمحروقات والمنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم، بالجزائر العاصمة، لوفد هام من جمهورية كوبا، يترأسه نائب رئيس الوزراء ريكاردو كابريساس رويز، الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة الكوبي، فيسينتي دي لا أو ليفي، ومسؤولين كبار من وزارة الطاقة الكوبية.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن هذا اللقاء تناول وضعية التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، خاصة في مجال الإنتاج والصيانة الكهربائية والمحروقات والطاقات المتجددة.

وبحسب البيان، أعرب وزير الطاقة الجزائري عن "ارتياحه الكامل للتقدم المحرز في هذا الاجتماع"، وكذلك عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون الجزائري الكوبي بشكل أكبر والاستفادة من الخبرات الكوبية في مجال التنقيب المنجمي واستغلال المعادن في الجزائر.

