كيف استغل صيدلي الأفلام الإباحية ضحيته في إنتاج محتواه ؟| تفاصيل

فجرت قضية الصيدلي المتهم بإنتاج محتويات لأفلام إباحية داخل مصر، تطورات مهمة، مستغلا ضحايا وإجبارهم على ظهورهم عراة من خلال مكالمات فيديو بينهم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق مع المتهم، إنه استغل حداثة سن طفلة وتهديدها بنشر فيديوهات لعائلتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر إحدى وسائل التواصل وهي عارية ثم قيامه بتصويرها دون علمها وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترسل له مقاطع فيديوهات عارية لها.

وأضافت التحقيقات بأن المتهم استغل المجني عليها واستخدامها في عمل فيديوهات إباحية لها بعد تهديدها بتركيب صور فتيات عارية على صورها ونشرها بين أصدقائها وأهلها إن لم تنفذ طلباته بنزع ملابسها في مكالمة فيديو عبر أحد التطبيقات.

وكشفت التحقيقات عن رضوخ المجني عليها لطلبات المتهم وقامت بنزع ملابسها وسجل المتهم الواقعة باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية قاصدا استغلالها جنسيا وتحقيق منفعة جنسية لنفسه وفي المواد الإباحية التى يقوم بنشرها على المواقع الإباحية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالتهديد وذلك بان قام بتهديدها بتركيب أجساد فتيات عارية على صورها ونشرها بين أصدقائها وأهلها فاستجابت له المجني عليها ونفذ جريمته، واستغل المجني عليها جنسياً بأن امتثلت لطلبه ونزعت ملابسها خلال الاتصال الذي جمعهما وسجل المتهم الواقعة باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية ونشر التسجيل على المواقع الإباحية قاصداً من ذلك استغلال المجني عليها جنسياً.

وتابعت التحقيقات بأن المتهم هدد المجني عليها الطفلة كتابة بأن ينسب لها أمور مخدشة بالشرف تمثلت في تركيب أجساد فتيات عاريات على صورها ونشرها بين أصدقائها وأهلها وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو التواصل معها عبر تقنية الفيديو وأن تنزع ملابسها خلال هذا الاتصال، فاستسلمت المجني عليها لتهديده وامتثلت لطلبه.

كما أنتج وأعد وروج وبث أعمال إباحية تشارك فيها المجني عليها الطفلة وتتعلق باستغلالها جنسيا وهو المقطع الذي أنشاه لاتصاله بها عبر تقنية الفيديو، والذي نشره عقب إنشائه على المواقع الإباحية مستخدماً في ذلك الحاسب الآلي وشبكة المعلومات في نشر وترويج هذا المقطع والتشهير بها وإعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها حبيبة ونشر بوسيلة من وسائل تقنية المعلومات مقطع تصويري ينتهك خصوصيتها دون رضاها.

وأحالت جهات التحقيق المختصة صيدلي الى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية جنسية علي مواقع إباحية وقيامه بتهديد طفلة صغيرة من العمر بنشر فيديوهات لعائلاتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر إحدى وسائل التواصل وهي عارية ثم قيامه بتصويرها دون علمها وتهديده بنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترسل له مقاطع فيديوهات عارية.