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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقرر تأجيل زيادة رسوم عضوية فرعي زايد والقاهرة الجديدة

صدى البلد

عقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
واستهل المجلس الجلسة بدراسة الخطاب الوارد للنادي من اللجنة الأولمبية المصرية، باعتماد محضر الجهة الإدارية الخاص بالجمعية العمومية العادية للنادي، التى جرت مؤخرًا، والذي أشار إلى أن مجلس الإدارة هو المفوض في اختصاصات الجمعية العمومية، وعلى ضوء هذا الخطاب قرر مجلس إدارة الأهلي ما يلي:
تأجيل الزيادة المقررة على رسوم العضوية في فرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة حتى 30/6/2023، وذلك حتى يتسنى للراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي الاستفادة من الأسعار الحالية. 
إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية حتى يتسنى لها إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. 
كما قرر المجلس ضم كل من محمد الجارحي والمهندس محمد سراج الدين عضوي المجلس إلى عضوية لجنة إدارة المباريات التي يترأسها العامري فاروق نائب الرئيس، وتضم في عضويتها الدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي عضوي المجلس، وذلك للتنسيق بشأن حضور الجماهير مباريات الأهلي.
 

مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب اللجنة الاولمبية المصرية الجهة الإدارية الخاص اختصاصات الجمعية العمومية

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