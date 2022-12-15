أخبار التعليم|البحث العلمي تعلن عقد مدرسة مصادر ضوء السنكروترون وتطبيقاتها.. تفاصيل.. صعوبات التعليم المدمج.. دورة تدريبة اليوم بجامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي تعلن عقد مدرسة مصادر ضوء السنكروترون وتطبيقاتها.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسطSESAME عن مدرسة مصادر ضوء السنكروترون وتطبيقاتها (عن بعد) .

لطلاب هندسة حلوان الأهلية.. التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الاهلية رابط مخصص لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

اليوم.. أولى ورش عمل مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شنس اليوم الموافق 15/12/2022 ورشة عمل بعنوان"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27" في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة مؤتمرات المركز.

صعوبات التعليم المدمج.. دورة تدريبة اليوم بجامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، عن عقد دورة تدريبية بعنوان "صعوبات التعليم المدمج "

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.