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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

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وفى هذا السياق، أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس جدول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023، للأقسام المختلفة.

وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023:

1- عدم السماح بدخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" أو ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

3- عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جدول امتحانات الدراسات العليا بآداب عين شمس
جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول كلية الاداب جداول الامتحانات الدكتور محمود المتيني الدكتورة حنان كامل Jobs Education

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