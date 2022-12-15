اليوم.. أولى ورش عمل مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شنس اليوم الموافق 15/12/2022 ورشة عمل بعنوان"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27" في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة مؤتمرات المركز.



تحت رعايـة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية،

يحاضر فيها الدكتور . محمد محمود عيسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق واستشاري علوم الغلاف الجوي والحاسبات والبيئة ؛يدير الورشة د. حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

***رسوم الحضور لمن يرغب في الحصول على شهادة حضور :

اربعمائة جنية مصري (400 جنية) للمصريين ;

مائة دولار (100 دولار) لغير المصريين.

وكان قد كرّم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق طلاب جامعة عين شمس، الفائزين بالمركز الأول في مسابقة كأس العالم Enactus التى أقيمت في مدينة بورتوريكو للعام 2022، بمشاركة 32 دولة، بحضور د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ود. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ود. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ود. سلوى رشاد عميد كلية الألسن، د. خالد كيرة رئيس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية، والمُشرف على الفريق بجامعة عين شمس.

وأكد الوزير حرصه على مُقابلة الطلاب وتكريمهم بشكل شخصي تقديرًا لإنجازهم، مشيدًا بالفوز الذي حققوه، ومشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد على مكانة وتميز الجامعات المصرية، وكذلك تميز جامعة عين شمس العريقة، مقدمًا التهنئة لأسرة جامعة عين شمس على فوز طلابها.

وأكد الوزير ثقته في طلاب الجامعات وقدراتهم، وتميزهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى تقديم الوزارة الدعم الكامل للطلاب المُتفوقين في كل المجالات، ومساعدة الطلاب المُبتكرين والمُخترعين لتنفيذ مشروعاتهم وتطبيق اختراعاتهم، وتوصيلهم بالجهات ذات الصلة بابتكاراتهم في سوق العمل والصناعة.