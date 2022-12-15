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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عقد مدرسة مصادر ضوء السنكروترون وتطبيقاتها.. تفاصيل

البحث العلمي
البحث العلمي

 


أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسطSESAME  عن مدرسة مصادر ضوء السنكروترون وتطبيقاتها (عن بعد) .

وأوضحت أنه ستقوم المدرسة بتعريف العلماء الشباب على فرص التصميم والتشغيل والبحث المقدمة في مصدر ضوء السنكروترون الحديث وكيفية تحقيق هذه المصادر.

بينما ستعقد المدرسة على مدار أسبوعين وستتكون من ثلاث وحدات:

١-الجوانب المادية المتعلقة بتصميم ووظيفة المكونات الرئيسية تشمل المسرعات وأجهزة الإدخال والبصريات

٢- نظرة عامة على الطرق التي يمكن تقديمها من أجل تمويل وبناء مصدر ضوء السنكروترون بما في ذلك الفوائد الاجتماعية والاقتصادية ، ومشاركة أصحاب المصلحة والتواصل

٣-نظرة عامة على تقنيات ضوء السنكروترون الشائعة بما في ذلك تقنيات الأشعة تحت الحمراء السنكروترونية

 

واوضحت أن الموضوعات :

- أساسيات الإشعاع السنكروتروني  من حلقات التخزين
- أساسيات تفاعلات الأشعة السينية مع المادة
- تصميم وتشغيل حلقات التخزين
- تصميم Beamline: نقل الفوتون والبصريات
- مغناطيس الانحناء وأجهزة الإدخال
- إدارة المشروع بمنشأة كبيرة
- الأجهزة المساعدة لمصادر الضوء
- التبرير الاجتماعي والاقتصادي
- التراث الثقافي
- مشاركة / اتصالات أصحاب المصلحة
- التطبيقات الصناعية
- الفحص المجهري بالأشعة تحت الحمراء
- أساسيات علم البلورات بالأشعة السينية 
    

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واشارت إلى أنه ستبدأ المدرسة في 23 يناير 2023 و تنتهي في 3 فبراير 2023، علما بأن اخر موعد للتسجيل الاثنين 5 يناير 2023 ولايوجد رسوم للتسجيل.

للتسجيل يرجى زياره الرابط الإلكترونى التالى : https://indico.ictp.it/event/10057
 

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