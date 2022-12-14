عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالى: خطة التوسع فى إقامة الجامعات تركز على المجتمعات العمرانية الجديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا مع فريق التعليم العالى للبنك الدولى ومنظمة العمل الدولية؛ وذلك بهدف بحث آفاق التعاون مع المنظمات الدولية لدعم استراتيجية التعليم العالى فى المرحلة القادمة.

فى بداية الاجتماع، قدم الوزير  استعراضًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيرا إلى دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى المساهمة فى عملية التنمية فى المجتمع.

وأكد عاشور أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، ومواكبة الزيادة فى عدد السكان حيث سيصل عدد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالى فى المستقبل إلى ٥,٥ مليون طالبًا.

وأشار إلى أن الجامعات الجديدة روعى فى تصميمها أن تكون جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتركز فى برامجها ونظام الدراسة بها على الربط بين التعليم واحتياجات الدولة للتنمية فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، وتلبية احتياجات سوق العمل.

txt

استعداد الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. التعليم العالي: الاختبارت في موعدها.. ولا تغيير بالخريطة الزمنية للعام بالكامل.. وإجازة منتصف السنة في هذا الموعد

txt

علوم البحار: نعمل على التوعية للتعامل مع أمواج تسونامي ونوفر خرائط لمحافظات الساحل

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالى المصرية تضم الآن ٢٧ جامعة حكومية، و ٢٧ جامعة خاصة، بالإضافة إلى افتتاح ثلاثة مسارات من الجامعات الأهلية، كان آخرها افتتاح ١٢ جامعة أهلية منبثقة من رحم الجامعات الحكومية فى بداية هذا العام الدراسى.

وأضاف أن خطة الدولة للاهتمام بالتعليم التكنولوجى أثمرت عن نتائج إيجابية للغاية، حيث يوجد الآن ١٠ جامعات تكنولوجية، معربا عن سعادته الشديدة بالإقبال الواضح من الطلاب على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، والذى يؤكد أن خطة التعليم العالى تسير فى الاتجاه الصحيح، لأهمية هذا المسار التعليمى فى سد الفجوة بسوق العمل من الفنيين المدربين والمؤهلين بأعلى مستوى.

ونوّه الوزير إلى تركيز خطة التوسع فى إقامة الجامعات الجديدة على المجتمعات العمرانية الحديثة، تأكيدًا لدور الجامعات فى التنمية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار إلى أن هذه الجامعات اتبعت خططًا مدروسة؛ لاجتذاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وكذلك توجيه البرامج الدراسية والأبحاث العلمية فيها لخدمة المحيط الجغرافى الذى تتواجد فيه الجامعة، والتي نجحت بالفعل فى كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور، وجذب العناصر المتميزة من الكوادر البشرية.

وبحث الوزير مع الوفد النقاط الرئيسية التى يمكن التعاون لدعمها، وتشمل توفير الدعم فى ٤ مجالات رئيسية وهى؛ بناء القدرات اللازمة فى البرامج الدراسية للتخصصات العابرة، ودعم برامج الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التطوير المهنى وبرامج تحسين المهارات، وكذا توفير الدعم لبرامج التبادل الطلابى.

وناقش الوزير مع الوفد تقديم منح وبعثات لأعضاء هيئة التدريس فى أحدث طرق التدريس، التى تتناسب مع العمل فى جامعات الجيل الرابع، خاصة فى المجالات والتخصصات الدراسية الحديثة التى تقدمها هذه الجامعات، وكذلك تأهيل كوادر فى تصميم البرامج الدراسية البينية، وكذا زيادة التعاون داخل برامج الشراكة بين الطرفين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، ومن بينها "إيراسموس" و"بريما"؛ لزيادة فرص توفير المنح الدراسية والبعثات المقدمة إلى مصر، والتركيز فيها على مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الحديثة.

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالى، الدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ود. محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ومن فريق التعليم العالى للبنك الدولى ومنظمة العمل الدولية، أميرة كاظم من البنك الدولى، وإريك أوشلين ولورا سشميت، وسارة صبرى  من منظمة العمل الدولية، وويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وكاى لاهير نائب مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية فى مصر، ونادر أيوب خبير إدارة المشروعات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلين عن عدة منظمات معنية بالتعليم العالى من بينها منظمة رواد الأعمال، ومؤسسة الألفى.

وزارة التعليم وزارة التعليم العالى المجتمعات العمرانية التعليم العالي وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

قرار عاجل بمراجعة توزيع مناهج الترم الثاني بعد تقديم موعد الامتحانات بالمدارس

اقتصادية .. كيا أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

استعداد الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. التعليم العالي: الاختبارت في موعدها.. ولا تغيير بالخريطة الزمنية للعام بالكامل.. وإجازة منتصف السنة في هذا الموعد

علوم البحار: نعمل على التوعية للتعامل مع أمواج تسونامي ونوفر خرائط لمحافظات الساحل

عاشور يؤكد حرص التعليم العالي على تطوير كليات التربية

الأعلى للجامعات: الامتحانات في موعدها.. ولا تغيير بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الحالي

وفد اتحاد مجالس البحث العلمى العربية يزور المركز القومى للبحوث

عاشور يكرم طلاب عين شمس الفائزين بالمركز الأول في مسابقة "إناكتس" 2022

انطلاق الدراسة في 12 جامعة أهلية.. حصاد التعليم العالي خلال 2022

21 ديسمبر آخر موعد..تفاصيل التقديم في مسابقة "معا" لمواجهة الأفكار غير السوية

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على اتحاد السلة .. إحالة أوجستي بوش مدرب الأهلي للتحقيق

انفجرت خلال عبورها من العراق لـ سوريا.. إسرائيل تكشف استهداف شحنة أسلحة

واجب ديني وتاريخي.. الملك عبد الله يهنئ  مسيحيي الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة

صدمة لعشاق الأحمر.. تبخر حلم مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

كيف يمكنك السفر إلى أوروبا بدون فيزا؟

خارج الأحوزة العمرانية.. 3 حالات جديدة يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية شراب مغشوشة بالأسواق.. كيف تعرفها| شاهد الصور

مرض غريب.. ما هو اضطراب الضحك الذي تعاني منه فتاة سورية

اذهب للطبيب فورا إذا شعرت بضيق تنفس عند ربط حذائك.. والسبب صادم

قتلت زوجي.. تعرف على آخر أعمال هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي

فيديو

المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تحذير هام من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |تغطية خاصة

هبوط حاد في أسعار الذهب ومفاجأة الدولار

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ