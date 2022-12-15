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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

زيجات غادة عبد الرازق
زيجات غادة عبد الرازق

انفصلت أمس الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا فى هدوء تام بعد خلافات بينهما رافضة الإفصاح عنها، لتكتب بهذا الانفصال  نهاية الزيجة رقم 12 فى حياتها الشخصية.



غادة عبد الرازق تهني الزيجة رقم 12

 

وأنهت غادة عبد الرازق الزيجة الـ12 بعد فترة زواج عامان ونصف وهي الفترة التى عاشتها غادة مع زوجها هشام زنيتا التى تعرفت عليه فى كواليس تصوير مسلسلها الشهير سلطانة المعز، حيث كان يعملها وقتها مدير تصوير وأعجبت به ونشأ بينهما قصة حب انتهت بالزواج وقتها.

تفاصيل زيجات غادة عبد الرازق 



وقبل هذه الزيجة كانت غادة عبد الرازق قد صرحت بتفاصيل زيجاتها من قبل والتى تخطت الـ11 حيث أكدت غادة فى تصريحات تلفزونية أن أو زيجة لها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وهي فى عمر الـ17 عام واستمرت هذا الزواج لأكثر من 7 سنوات أنجبت وقتها أبنتها الوحيدة روتانا، ثم أنفصلت عنه بسبب خلافات بينهما.



أما الزيجة الثانية كانت من رجل أعمال بورسعيدي ولم يستمر هذا الزواج كثيرا، حيث صرحت غادة عبد الرازق فى أحد اللقاءات التلفزيونية أنها طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السن بينهما حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة وكانت تعتبره فى منزله والدها وليس زوج لذلك قررت الانفصال عنه.

 

الغيرة سبب طلاق غادة من حلمي سرحان 



كما أعترفت غادة عبد الرازق أنها تزوجت من المحامي حلمي سرحان فى عام 2001 وأستمر الزواج أقل من عام وانفصلها مع بداية عام 2002 وكانت سبب هذا الطلاق هو الغيرة كما أكد المقربون من غادة وقتها.

 

طلاق غادة من وليد التابعى بعد إنتاج فيلمين 



وأيضا من الزيجات التى أستمرت فترة ليست بالقليلة لغادة عبد الرازق فترة زواجها من المنتج وليد التابعى والذى أنتج لها خلال هذه الفترة فيلمين الأول 90 دقيقة وأزمة شرف، وحدث الأنفصال بينهما عام 2009 بعد خلافات كبيرة بينهما.

 

طلاق غادة عبد الرازق ومحمد فودة 



كما تزوجت أيضا غادة عبد الرازق من الإعلامي محمد فودة  وصرحت غادة فى إحدى اللقاءات التلفزيونية لها أنها كانت هناك قصة حب كبيرة بينها وبين فودة إلا أنها أنفصلت عنه بسبب الخيانة على حد قولها.

الزيجة رقم 12
 


وعلى الرغم من تفاصيل كل هذه الزيجات إلا أن غادة عبد الرازق فاجأت جمهورها أيضا فى واحدة من اللقاءات التى تحدثت فيها عن حياتها الشخصية وأكدت أنها تزوجت ما يقرب من 11 مرة ، وبعدها أعلنت زواجها من مدير التصوير هشام زنيتا لتكون الزيجة رقم 12 ولم تستمر إلا عامان ونصف فقط.

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