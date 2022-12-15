عبد الملك: فرنسا لعبت بواقعية أمام المغرب..والركراكي لم يكن موفقا في التغييرات

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب المغرب سيطر على مواجهة فرنسا منذ منتصف الشوط الثاني، وحتى دخول مرماهم الهدف الثاني.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب المغرب أهدر عدة فرص، ولو كان تعادل كانت المواجهة ستكون صعبة، لكن منتخب فرنسا لعب بواقعية وحصل على ما يريد بعدما سجل الهدف الأول".

وأضاف: "منتخب المغرب لعب بطريقة دفاعية وكان يرغب في تحجيم طرفي الملعب مبابي وديمبيلي، وتضييق المساحات، جريزمان قدم بطولة عظيمة".

وتابع: "منتخب المغرب كان يسعى لخطف هدف، ولاعبيه ظهروا عليهم الاجهاد الشديد، ووضح ذلك تحديدا على حكيمي وزياش قبل نهاية المباراة".

منتخب المغرب

وزاد:"منتخب المغرب لديه روح وطموح كبير في حصد المركز الثالث على حساب كرواتيا، أسود الأطلس لديه حلول هجومية أكثر من كرواتيا وأتوقع حصولهم على المركز الثالث".

وأكمل: "مباراة المغرب أمام كرواتيا لن تشهد اندفاع كبير بين الفريقين، المنتخب المغربي جعل جماهيره تبكي على عدم الصعود للنهائي، ما حدث كان غير طبيعي للغاية، الجمهور العربي كله كان سعيدًا بما تحقق في المونديال من جانب أسود الاطلس".

وأتم: "منتخب فرنسا فرض رقابة لصيقة على النصيري، والتغييرات التي شاركت في صفوف المغرب لم تحقق الإضافة، لم يكن هناك حالة توفيق كبيرة لوليد الركراكي، وعبدالرازق حمد الله أهدر فرصتين محققتين بشكل كبير".