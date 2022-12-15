عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: فرنسا لعبت بواقعية أمام المغرب..والركراكي لم يكن موفقا في التغييرات

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب المغرب سيطر على مواجهة فرنسا منذ منتصف الشوط الثاني، وحتى دخول مرماهم الهدف الثاني.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب المغرب أهدر عدة فرص، ولو كان تعادل كانت المواجهة ستكون صعبة، لكن منتخب فرنسا لعب بواقعية وحصل على ما يريد بعدما سجل الهدف الأول".

وأضاف: "منتخب المغرب لعب بطريقة دفاعية وكان يرغب في تحجيم طرفي الملعب مبابي وديمبيلي، وتضييق المساحات، جريزمان قدم بطولة عظيمة".

وتابع: "منتخب المغرب كان يسعى لخطف هدف، ولاعبيه ظهروا عليهم الاجهاد الشديد، ووضح ذلك تحديدا على حكيمي وزياش قبل نهاية المباراة".

منتخب المغرب

txt

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

txt

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

وزاد:"منتخب المغرب لديه روح وطموح كبير في حصد المركز الثالث على حساب كرواتيا، أسود الأطلس لديه حلول هجومية أكثر من كرواتيا وأتوقع حصولهم على المركز الثالث".

وأكمل: "مباراة المغرب أمام كرواتيا لن تشهد اندفاع كبير بين الفريقين، المنتخب المغربي جعل جماهيره تبكي على عدم الصعود للنهائي، ما حدث كان غير طبيعي للغاية، الجمهور العربي كله كان سعيدًا بما تحقق في المونديال من جانب أسود الاطلس".

وأتم: "منتخب فرنسا فرض رقابة لصيقة على النصيري، والتغييرات التي شاركت في صفوف المغرب لم تحقق الإضافة، لم يكن هناك حالة توفيق كبيرة لوليد الركراكي، وعبدالرازق حمد الله أهدر فرصتين محققتين بشكل كبير".

فرنسا منتخب مصر المونديال كرواتيا منتخب المغرب منتخب فرنسا أحمد عيد عبدالملك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

هل هناك علاقة بين صلاة الشروق وعبادة الشمس.. علي جمعة يحسم الجدل

الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء المشاركين في القمة الأمريكية-الإفريقية

تراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى منذ 41 عامًا

أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل ذكية

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ