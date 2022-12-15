طقس خريفي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2022، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى