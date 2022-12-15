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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة بشأن عمل مناهج سياحية متخصصة لطلبة المدارس

مها عبد الناصر، عضو
مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة مها عبد الناصر نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة بشأن: عمل فيديوهات توعية سياحية و مناهج سياحية متخصصة لطلبة المدارس . 

و أوضحت في المذكرة أن قطاع السياحة يعد في غاية الأهمية بالنسبة لأيّ دولة و تُعدّ السياحة في مصر من المصادر الأساسية للدخل القومي، بالإضافة إلى أنّها من أهم عوامل التنمية والازدهار وذلك لدورها في كسب العملات الأجنبيّة الصعبة، وإتاحة عدد كبير من فرص العمل للأفراد.

 

وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم  حيث يوجد بها ثلث آثار العالم بالإضافة إلى تميزها بشواطيء تعد من أجمل الشواطيء في العالم و غيرها من المعالم الفنية و الثقافية التي تعد مقصدا لكثير من السائحين من مختلف بلدان العالم.

و لكن للأسف في كثير من الأحيان نجد أن تجربة السائح في مصر لا تتم على النحو المطلوب و بدلا من أن يقوم السائح بتشجيع الآخرين على زيارة مصر نجده ينشر بعص التجارب السلبية التي مر بها و التي تؤثر على الصورة الذهنية لمصر لدى السائحين المحتملين.

و هذه التجربة السلبية قد تنشأ في بعض الأحيان نظرا لعدم معرفة بعض الأفراد لكيفية التعامل مع السائح و عدم تقديرهم لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع السياحة في الاقتصاد المصري

و لذا قدمت اقتراحها بأن تقوم وزارة السياحة بعمل فيديوهات بسيطة للتوعية بأهمية السياحة و تنشر هذه الفيديوهات على الإنترنت و على كل وسائل التواصل الاجتماعي . 

كما طالبت أيضا بوضع منهج مبسط لكل طلبة المدارس في كل مراحل التعليم بالتعاون بين وزارتي السياحة و التعليم بواقع ساعة واحدة أسبوعيا لرفع مستوع الوعي سياحيا لكل طلبة المدارس و شرح أهمية القطاع لهم و لأهلهم و أقاربهم و شرح كيفية معاملة السائحين في الأماكن المختلفة . 

مها عبد الناصر المصري الديمقراطي اقتراح برغبة طلبة المدارس

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