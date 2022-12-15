رئيس المجلس الأوروبي: الاتفاق على سقف لأسعار الغاز أمر معقد وتحد كبير

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الخميس، إننا نأمل أن يتضامن الأوروبيون من أجل مواجهة أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: "قد لا يكون هناك موقف أوروبي موحد بشأن أزمة الطاقة لكننا نسعى لتوحيد الصفوف".

وأشار إلى أن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز أمر معقد وهو تحد كبير لكننا سنستطيع تحقيقه.

وفي وقت سابق، وافق المجلس الأوروبي على اتباع نهج عام بشأن اللائحة المقترحة لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال قانون المشتريات المشترك (EDIRPA)، بما يعني توصل المجلس لاتفاق سياسي يمكن على أساسه بدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي في هذا الشأن.

وذكرت وزيرة الدفاع في جمهورية التشيك جانا سيرنوشوفا، في بيان صحفي، أن صناعة الدفاع القوية والتنافسية هي العمود الفقري للقدرة الدفاعية لأي دولة.

وأضافت: "يعد تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال قانون المشتريات المشترك (EDIRPA) أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد الشركات على توقع القدرة الإنتاجية بشكل أفضل من أجل تأمين الإمدادات الأساسية للجيوش الأوروبية".

وتابعت: "كما أن الأزمة العسكرية الراهنة في أوكرانيا أثبتت أن جيشا جيد التسليح ومجهزا تجهيزا جيدا هو الوحيد القادر على البقاء في البيئة الأمنية الديناميكية الحالية. معربة عن سعادتها أن الدول الأعضاء قد توصلت إلى اتفاق حول هذا الموضوع".