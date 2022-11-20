الرئيس الموريتاني يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المجلس الأوروبي

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأحد بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشل، علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أجرى مع المسؤول الأوروبي جلسة مباحثات على انفراد قبل أن تشمل أعضاء الوفد.

حضر اللقاء وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأعضاء الوفد المرافق للمسؤول الأوروبي.