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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كمم فمها.. القصة الكاملة لسرقة عجوز الإسكندرية على يد مسجل خطر

حبس
حبس

جريمة مأساوية في محافظة الإسكندرية..سارق محترف ومسجل خطر، اختار ضحيته بعناية، من أجل سرقة الشقة ومتعلقاتها، حيث دلف السارق إلى شقة خلال الليل تسكنها امرأة عجوز، تبلغ من العمر 64 سنة، وتسكن بمدينة الإسكندرية الساحرة، ليجد الضحية أمامه فيكمم فمها، ويقيدها ويهددها بسلاح أبيض بالتعدي عليها.

مسجل يسرق مشغولات ذهبية وأموال من شقة عجوز

وقام المسجل  بسرقة المشغولات الذهبية من شقة الضحية والمبالغ المالية الموجودة وفر هارباً، لتتقدم العجوز ببلاغ إلى قسم شرطة العامرية ثان، وتتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

تفاصيل الجريمة والقبض على السارق

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 13934 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بسرقتها داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال تواجد المجني عليها "و.ع.م" 64 سنة ربة منزل بالشقة محل سكنها ليلا قام المتهم " أ.ع.م" عاطل ومسجل سرقات ، بالدلوف الي شقتها بعد أن قام بكسر احدي النوافذ ، وعند مشاهدتها للمتهم، قام بتكميم فمها وقيدها مهددا إياها بالتعدي عليها مستخدما سلاح أبيض مطوة، واستولي علي مشغولاتها الذهبية وبعض المبالغ المالية وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

السجن المشدد 15 عامًا مصير السارق

وأسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار على قضية السرقة التي هزت منطقة العامرية التابعة لمحافظة، بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم بتهمة السرقة وحيازة سلاح أبيض.

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