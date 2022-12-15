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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. سقوط أجزاء من عقار بمنطقة العوايد بالإسكندرية

سقوط شرفة بالعوايد
سقوط شرفة بالعوايد شرقي الإسكندرية

 

شهدت منطقة العوايد، شرقي محافظة الإسكندرية، واقعة سقوط شرفتين وأجزاء من عقار بالدور الثاني والثالث، وذلك دون إصابات.

وذكر حي المنتزة أول، في بيان، أن الأجهزة التنفيذية بالحي تحركت فور ورود بلاغ بسقوط بلكونتين واجزاء من عقار بالدور الثاني والثالث بشارع ٢ بعزبه البحر بمنطقه العوايد تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول.

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وأشار البيان إلى أنه تم تأمين العقار بحواجز حرصا علي الماره والمركبات وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق متصل، وبتواجد إدارة الأزمات بقياده أمل احمد  تم إزالة الأجزاء العالقه بأحد العقارات بشارع خليل حماده مع شارع القدس بتواجد التنظيم والنظافة.

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