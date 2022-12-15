لا زيادة في العضويات.. قرارات نارية في النادي الأهلي| تعرف عليها

قرر مجلس إدارة الأهلي، إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية حتى يتسنى لها إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء أمس بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

واستهل المجلس الجلسة بدراسة الخطاب الوارد للنادي من اللجنة الأولمبية المصرية، باعتماد محضر الجهة الإدارية الخاص بالجمعية العمومية العادية للنادي، التى جرت مؤخرًا، والذي أشار إلى أن مجلس الإدارة هو المفوض في اختصاصات الجمعية العمومية، وعلى ضوء هذا الخطاب قرر مجلس إدارة الأهلي ما يلي:

تأجيل الزيادة المقررة على رسوم العضوية في فرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة حتى 30/6/2023، وذلك حتى يتسنى للراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي الاستفادة من الأسعار الحالية.

إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية حتى يتسنى لها إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

كما قرر المجلس ضم محمد الجارحي والمهندس محمد سراج الدين عضوي المجلس إلى عضوية لجنة إدارة المباريات التي يترأسها العامري فاروق نائب الرئيس، وتضم في عضويتها الدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي عضوي المجلس، وذلك للتنسيق بشأن حضور الجماهير مباريات الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة أن المجلس إعتمد جدول أعمال الجمعية العمومية التي من بينها توصيات الشئون القانونية بشطب ابراهيم عيسي وهنا حمزة بجانب إتخاذ الإجراءات القانونية داخل النادي ضد مجدي عبدالغني ومصطفي يونس نجوم الكرة السابقين.