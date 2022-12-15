مصر تواجه ماليزيا بنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش للفرق

تقام اليوم الخميس منافسات الدور نصف النهائي لبطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات على الملعب الزجاجي بنادي بمدينتي.

ويلعب منتخب مصر مع ماليزيا الساعة 17:30 مساء ثم منتخب إنجلترا ضد الولايات المتحدة الساعة 19:30 مساء.

وتغلب منتخب مصر لسيدات الاسكواش أمس على نظيره الاسكتلندي بنتيجة 3-0 في ربع نهائي بطولة العالم للفرق للاسكواش ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة .

و كان منتخب مصر لسيدات الاسكواش قد تأهل لربع نهائي بطولة العالم للفرق محققا العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات.

وفاز منتخب مصر في دور المجموعات على نظيره كندا بنتيجة 3/0 وقبلها فاز منتخب مصر على كل من سويسرا ثم ويلز بنفس النتيجة ليتصدر المجموعة الأولى .



جدير بالذكر أن قائمة مصر في البطولة كل من نوران جوهر و نور الشربيني و هانيا الحمامي و نور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.