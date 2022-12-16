أخبار التكنولوجيا..سعر iphone 12 في السعودية.. وزن خفيف وجسم نحيف بإمكانيات ثورية..أوبو تطلق سلسلة Find N2

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اذا كنت تفكر فى اقتناء آيفون بسعر مناسب لميزانيتك، يجب أن تفكر فى اقتناء جوال آيفون 12، الذى يحقق المعادلة الصعبة ميزات متعددة مع سعر أقل من أسعار إصدارات آبل الرائدة.

نجح جوال آيفون 11 فى تحقيق ارقام قياسية فى المبيعات الخاصة بجوالات “آبل” الأمريكية، فهو المعادلة الصعبة بين السعر المنخفض والمواصفات التى يمتلكها iphone الرائد ولكن بدون سعر مرتفع.

لم يمر سوى شهر واحد على إطلاق أوبو لهاتفها الجديد Oppo A58 ولكنها قررت أن تطلق إصدار أرخص ثمنا من نفس العائلة أطلقت عليه اسم Oppo A58x.

أطلقت أوبو لأول مرة هاتفها القابل للطي Find N العام الماضي، في محاولة منها لفك هيمنة إمبراطورية هواتف سامسونج وبالفعل نال استحسان قطاع كبير من المستهلكين وخبراء تكنولوجيا الهواتف الخليوية مع ملاحظة أن وزنه ثقيل وسميك، بحسب تقرير موقع gsmarena.

أطلقت شركة نوكيا رسميا في الهند عضوا جديدا في عائلة هواتف Nokia C الذكية وهو نوكيا C31 من الفئة الاقتصادية.

ظلت شركة سامسونج الكورية مهيمنة لفترة طويلة على سوق الهواتف الذكية خاصة ذات الأسعار المعقولة وميسورة التكلفة، حاول الكثيرون منافستها وانتزاع مكانتها وفشلوا جميعًا.، حسبما أفاد تقرير موقع sammobile.