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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وزن خفيف وجسم نحيف بإمكانيات ثورية..أوبو تطلق سلسلة Find N2

Oppo Find N2
Oppo Find N2

أطلقت  أوبو  لأول مرة هاتفها القابل للطي Find N العام الماضي، في محاولة منها لفك هيمنة إمبراطورية هواتف سامسونج وبالفعل نال استحسان قطاع كبير من المستهلكين وخبراء تكنولوجيا الهواتف الخليوية مع ملاحظة أن وزنه ثقيل وسميك، بحسب تقرير موقع gsmarena.

Oppo Find N2

اليوم وبعد 12 شهرا من طرحها لأول هاتف قابل للطي، ها هي  أوبو  تعود من جديد لتطور من نفسها وتقدم سلسلة هواتف Oppo Find N2 من الجيل الثاني، الفابلت والهواتف القابلة للطي، بشكل مختلف و لغة تصميم جديدة أنيقة، وبالفعل أصبح بجسم أكثر نحافة  و وزن خفيف.

أصبح Oppo Find N2 أنحف قليلاً من سابقه مع سُمك 72.6 مم عند طيه، والأهم من ذلك ، أن الجهاز أصبح وزنه الحالي  233 جرامًا فقط بفضل التصميمات الجديدة للمفصلات الجانبية التي يبلغ سمكها 14.6 مم عند الإغلاق و 7.4 مم مع الفتح (أقل من مقاييس 15.9 مم و 8.0 مم للجيل الأول).

Oppo Find N2

تم تحسين مفصلات الانثناء في الجيل الثاني من موبايل Oppo Find N2 من خلال عدة طرق أولها أنها أصبحت تحتوي على أجزاء أقل، فبدلا من 138 جزء أصبحت 100 فقط، كما أن الشركة استخدمت مواد متطورة مثل ألياف الكربون وسبائك عالية القوة لتخفيض الوزن الإجمالي للهاتف.

يعمل التصميم الجديد للمفصلة أيضًا على تقليل شكل التجعد الذي يظهر في منتصف الهاتف مع فتحة بنسبة 67٪ مما يجعله أقل وضوحًا وبالتالي يوفر رؤية أفضل للقارئ، كما أصبحت المفصلات مع الجيل الثاني تستوعب عدة زوايا مختلفة منها الـ 45 والـ 125 درجة 

أصبحت الشاشة مقاس 5.54 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز،  كما أنها بدرجة سطوع 1350 شمعة وهو رقم عال جدا يوفر رؤية ناطقة لكل الألوان بالإضافة إلى شاشة الحماية المقساة Gorilla Glass Victus.

قامت  Oppo  بوضع طبقة فيلم مضاد للانعكاس على الشاشة لتحسين جودة الرؤية للشاشة خاصة في أوقات النهار والشمس الساطعة وفي ظروف الإضاءة المحيطة الساطعة تأتي كلتا الشاشتين بجودة HDR10 + وتستخدمان مستشعرات الألوان لضبط صورهما وفقًا لظروف الإضاءة.

من ضمن التحسينات الرئيسية في هاتف Oppo Find N2 هو نظام الشحن السريع جدا بقوة 67 وات مع الوصول إلى  37٪ من قوة البطارية في 10 دقائق وإكمال الشحن الكامل في 42 دقيقة بينما الجيل الأول كان يحتاج 70 دقيقة للوصول إلى 100٪، سعة البطارية ظلت كما هي عند 4520 مللي أمبير في الساعة.

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يعد Find N2 خطوة مهمة ورئيسية لشركة أوبو ولذلك تستخدم وحدة معالجة مركزية من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، يقترن بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 و 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي من نوع UFS 3.1. 

يأتي Find N2 بنظام تشغيل أندرويد 13 و واجهة مستخدم ColorOS 13 ، مع الإطار المعدني المؤكسد بثلاثة ألوان يمكن أن تختار بينهما،  أبيض غير لامع و أخضر نعناعي وخيار أسود مع جلد نباتي يغطي الجانب الخلفي.

أوبو Find N2 Find N Oppo Find N2 أندرويد أندرويد 13 OPPO

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