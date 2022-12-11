حصاد 2022.. أفضل هواتف أوبو من حيث السعر والمواصفات

خلال عام 2022، حدث أوبو محفظتها من هواتف الذي بمجموعة رائعة من الأجهزة المميزة التي تغطي الاستخدامات والميزانيات المختلفة، من بينها بعض هواتف الفلاجشيب إلى جانب أجهزة الفئة الاقتصادية والمتوسطة التي توفر جميع الامكانات مقابل سعر منافس، لذلك سنستعرض إليك فيما يلي حصاد 2022 من هواتف أوبو المميزة من حيث السعر والمواصفات.

أفضل هواتف أوبو من حيث السعر والمواصفات

1. هاتف Oppo Reno 8 Pro+:

في شهر مايو الماضي، أطلقت أوبو سلسلة هواتف رينو 8 الجديدة، والتي تضمنت هاتف Oppo Reno8 Pro+، الذي يقدم مواصفات قوية منافسة لأجهزة آيفون وسامسونج.

ويتميز الإصدار الرائد +Reno 8 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وجاء الهاتف مع كاميرا خلفية قوية بدقة 50 + 8+ 2 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو الجديد هاتف Oppo Reno 8 Pro+، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 420 يورو (أي ما يعادل 10800 جنيه مصري).

+ Reno 8 Pro

2. هاتف Oppo A77 4G:

يمتاز هاتف أوبو الجديد Oppo A77، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Oppo A77، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ويعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجابايت، ويتوفر مقابل سعر حوالى 202 دولار (أي ما يعادل حوالي 4 آلاف و 900 جنية مصري).

Oppo A77 4G

3. هاتف Oppo A55s:

يأتي هاتف Oppo A55s، من بين أفضل وأرخص هواتف أوبو التي تم إطلاقها خلال عام 2022، ويتميز هاتف بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض+ HD، ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 + 2 + 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A55s 5G بمعالج من نوع Dimensity 700، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 175 دولار (أي ما يعادل حوالي 4 آلاف و 200 جنيه مصري).

Oppo A55s

4. هاتف Oppo A77s:

يأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A77s، كأفضل موبايل من أوبو Oppo في حدود 4000 جنيه، فهو يتميز بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 680، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالى 220 يورو (أي ما يعادل حوالي 5 آلاف و 600 جنية مصري).

Oppo A77s

5. هاتف Oppo Reno 9:

يتميز هاتف Oppo Reno 9، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G 5G، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويتوفر الهاتف الرائد مقابل سعر يبدأ من 350 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8500 جنيه مصري).

