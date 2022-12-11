عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2022.. أفضل هواتف أوبو من حيث السعر والمواصفات

هواتف أوبو
هواتف أوبو

خلال عام 2022، حدث أوبو محفظتها من هواتف الذي بمجموعة رائعة من الأجهزة المميزة التي تغطي الاستخدامات والميزانيات المختلفة، من بينها بعض هواتف الفلاجشيب إلى جانب أجهزة الفئة الاقتصادية والمتوسطة التي توفر جميع الامكانات مقابل سعر منافس، لذلك سنستعرض إليك فيما يلي حصاد 2022 من هواتف أوبو المميزة من حيث السعر والمواصفات.

أفضل هواتف أوبو من حيث السعر والمواصفات

 

1. هاتف Oppo Reno 8 Pro+:

في شهر مايو الماضي، أطلقت أوبو سلسلة هواتف رينو 8 الجديدة، والتي تضمنت هاتف Oppo Reno8 Pro+، الذي يقدم مواصفات قوية منافسة لأجهزة آيفون وسامسونج.

 

بإمكانيات جبارة.. أوبو تتحدى سامسونج وهواوي بهاتف مطوي أفقيا

قائمة هواتف أوبو Oppo المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف موبايلك بينها

 

ويتميز الإصدار الرائد +Reno 8 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وجاء الهاتف مع كاميرا خلفية قوية بدقة 50 + 8+ 2 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو الجديد هاتف Oppo Reno 8 Pro+، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 420 يورو (أي ما يعادل 10800 جنيه مصري).

+ Reno 8 Pro

2. هاتف Oppo A77 4G:

يمتاز هاتف أوبو الجديد Oppo A77، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Oppo A77، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ويعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجابايت، ويتوفر مقابل سعر حوالى 202 دولار (أي ما يعادل حوالي 4 آلاف و 900 جنية مصري).

Oppo A77 4G

3. هاتف Oppo A55s:

يأتي هاتف Oppo A55s، من بين أفضل وأرخص هواتف أوبو التي تم إطلاقها خلال عام 2022، ويتميز هاتف بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض+ HD، ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 + 2 + 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A55s 5G بمعالج من نوع Dimensity 700، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 6  و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2  بسعة تبدأ من  128 جيجابايت.

ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 175 دولار (أي ما يعادل حوالي 4 آلاف و 200 جنيه مصري).

Oppo A55s

4. هاتف Oppo A77s:

يأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A77s، كأفضل موبايل من أوبو Oppo في حدود 4000 جنيه، فهو يتميز بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 680، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالى 220 يورو (أي ما يعادل حوالي 5 آلاف و 600 جنية مصري).

Oppo A77s

5. هاتف Oppo Reno 9:

يتميز هاتف Oppo Reno 9، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G 5G، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويتوفر الهاتف الرائد مقابل سعر يبدأ من 350 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8500 جنيه مصري).
 

Oppo Reno 9
هواتف أوبو هواتف أوبو افضل هواتف أوبو هواتف أوبو 2022 حصاد 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

تنبيه هام للأمهات.. هؤلاء ممنوعون من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 11-12-2022

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

موضوعات متعلقة

ليك ولأولادك.. هواوي تعلن عن مجموعة مميزة من الساعات الذكية

أرخص موبايلات جلاكسي.. سامسونج تطلق هاتف زهيد الثمن بمواصفات ممتازة

موبايل جديد من إنفينيكس هيقلب الموازين.. سعر ومواصفات هاتف Infinix ZERO 5G 2023

سعر ومواصفات Nova 10 SE.. هواوي تطلق هاتف قوى بـ 7000 جنيه

ترشيحاتنا

من جديد .. منتخب المغرب ينعش خزينة الأهلي فى كأس العالم

تراجع في أسعار الدواجن اليوم..والأمهات تسجل 32 جنيها للكيلو

ساب الملعب وروح.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد في بيراميدز

وزير الصحة: نستهدف 16 مليون طفل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ..صور

لإتجاره بالنقد الأجنبي بالقاهرة|شخص يواجه الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

شاهد.. الحفل المتسبب في وقف عمر كمال عن الغناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ5480 دولارا .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها الرياضية

رعب.. ظهور ثعبان على طائرة في دبي يثير ذعر الركاب|صور

سعرها 150 ألف جنيه.. شاهد أحلام الإماراتية تقلد ساندي بنفس البيجامة

طريقة تحضير الكريم شانتيه

فيديو

عن مطربي المهرجانات.. مصطفى كامل: "أنا راكب مرسيدس بس وهم راكبين رانجات"

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ