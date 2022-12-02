قائمة هواتف أوبو Oppo المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف موبايلك بينها

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم الجديدة "ColorOS 13"، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، حيث سيتم تحديث عدد كبير من هواتف وستحصل جميعها على الإصدار الثابت من برنامج واجهة النظام بدلا من الإصدار التجريبي.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتمد عملاقة التقنية الصينية جدول تحديث أندرويد 13 خطة زمنية محددة، حيث سيتم تحديث مجموعة من طرازات شركة أوبو في بعض الدول خلال شهر ديسمبر الجاري، وقد تكون هناك تأخيرات غير متوقعة لطرز معينة في بعض البلدان، وفي الوقت نفسه سيتم ترقية بعض الطرز المتطورة الحديثة إلى ColorOS 13 خلال الأسبوعين المقبلين.
قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 13 من أوبو:
- طرازات عالمية تحدث في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر :
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X3 Pro
Oppo Reno 8 Pro
Oppo Reno 8
Oppo Reno 7
Oppo Reno 7 Z 5G
Oppo F21 Pro 5G
Oppo F21 Pro
Oppo K10 5G
Oppo K10
Oppo A96
Oppo A77
Oppo A76
- من 15 ديسمبر:
Oppo Find X3 Lite (في فرنسا)
Oppo Reno 7 5G (في الهند)
Oppo Reno 6 Pro 5G (في إندونيسيا، والمملكة العربية السعودية)
Oppo Reno 6 5G (في الهند)
Oppo Reno 5 Pro 5G (في المملكة العربية السعودية)
Oppo Reno 5 5G (في إندونيسيا)
- من 21 ديسمبر:
Oppo Find X3 Neo (في فرنسا)
- من 28 ديسمبر:
Oppo Reno 6 Z (في تايلاند)
Oppo Reno 5 Pro 5G (في الهند، باكستان)
Oppo Reno 5 Z (في الإمارات العربية المتحدة)
Oppo F19 Pro + 5G (في الهند)
- من 29 ديسمبر:
Oppo Find X5 Lite (في فرنسا)
Oppo A74 5G (في الهند، إندونيسيا)
- تحديث ColorOS 13 التجريبي:
إلى جانب الإصدار المستقر، ستحصل بعض هواتف أوبو على النسخة التجريبية من واجهة المستخدم ColorOS 13، حيث ستخضع عدد غير قليل من الهواتف لاختبار تجريبي هذا الشهر قبل أن يصبح الإصدار الثابت جاهزا، إليك القائمة:
Oppo Find X2 Pro
Oppo Find X2
Oppo Reno 8
Oppo Reno 7 Pro 5G
Oppo Reno 7 5G
Oppo Reno 6 Pro 5G
Oppo Reno 6 5G
Oppo Reno 6 Z
Oppo Reno 5 Pro 5G
Oppo F21s Pro
Oppo F19 Pro + 5G
Oppo A74
- من 9 ديسمبر
Oppo Reno 8 Z (في تايلاند)
Oppo F21s Pro 5G (في الهند)
- من 23 ديسمبر
Oppo F19s (الهند)
Oppo F19 (الهند)
Oppo A95 (إندونيسيا)
Oppo A77s (الهند، إندونيسيا)
Oppo A74 (إندونيسيا)