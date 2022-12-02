قائمة هواتف أوبو Oppo المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف موبايلك بينها

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن جدولها الزمني لطرح واجهة المستخدم الجديدة "ColorOS 13"، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، حيث سيتم تحديث عدد كبير من هواتف وستحصل جميعها على الإصدار الثابت من برنامج واجهة النظام بدلا من الإصدار التجريبي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتمد عملاقة التقنية الصينية جدول تحديث أندرويد 13 خطة زمنية محددة، حيث سيتم تحديث مجموعة من طرازات شركة أوبو في بعض الدول خلال شهر ديسمبر الجاري، وقد تكون هناك تأخيرات غير متوقعة لطرز معينة في بعض البلدان، وفي الوقت نفسه سيتم ترقية بعض الطرز المتطورة الحديثة إلى ColorOS 13 خلال الأسبوعين المقبلين.

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 13 من أوبو:

- طرازات عالمية تحدث في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر :

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X3 Pro

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 7

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo K10 5G

Oppo K10

Oppo A96

Oppo A77

Oppo A76

ColorOS 13

- من 15 ديسمبر:

Oppo Find X3 Lite (في فرنسا)

Oppo Reno 7 5G (في الهند)

Oppo Reno 6 Pro 5G (في إندونيسيا، والمملكة العربية السعودية)

Oppo Reno 6 5G (في الهند)

Oppo Reno 5 Pro 5G (في المملكة العربية السعودية)

Oppo Reno 5 5G (في إندونيسيا)

- من 21 ديسمبر:

Oppo Find X3 Neo (في فرنسا)



- من 28 ديسمبر:

Oppo Reno 6 Z (في تايلاند)

Oppo Reno 5 Pro 5G (في الهند، باكستان)

Oppo Reno 5 Z (في الإمارات العربية المتحدة)

Oppo F19 Pro + 5G (في الهند)



- من 29 ديسمبر:

Oppo Find X5 Lite (في فرنسا)

Oppo A74 5G (في الهند، إندونيسيا)



- تحديث ColorOS 13 التجريبي:



إلى جانب الإصدار المستقر، ستحصل بعض هواتف أوبو على النسخة التجريبية من واجهة المستخدم ColorOS 13، حيث ستخضع عدد غير قليل من الهواتف لاختبار تجريبي هذا الشهر قبل أن يصبح الإصدار الثابت جاهزا، إليك القائمة:

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2

Oppo Reno 8

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Z

Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo F21s Pro

Oppo F19 Pro + 5G

Oppo A74



- من 9 ديسمبر

Oppo Reno 8 Z (في تايلاند)

Oppo F21s Pro 5G (في الهند)



- من 23 ديسمبر

Oppo F19s (الهند)

Oppo F19 (الهند)

Oppo A95 (إندونيسيا)

Oppo A77s (الهند، إندونيسيا)

Oppo A74 (إندونيسيا)