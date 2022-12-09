بإمكانيات جبارة وسعر خرافي.. أفضل هواتف الفلاجشيب من شاومي لعام 2022

شهدت محفظة شركة شاومي، مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية خلال عام 2022، من بين فئة الهواتف الاقتصادية والفلاجشيب وحتي الأجهزة ذات الشاشات القابلة للطي، والتي تضم تقنيات جديدة وأخرى محدثة، تجعل هواتف شاومي من أفضل الأجهزة الذكية الموجودة في السوق.

أفضل هواتف الفلاجشيب شاومي لعام 2022

1. هاتف Xiaomi 12S Ultra:

يتمتع هاتف شاومي الرائد Xiaomi 12S Ultra، بقدرات تصويرية خارقة بفضل نظام شركة "لايكا" الجديد، مع كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم دائري الشكل إلى جانب وجود حلقة دائرية ذهبية عيار 23، والتي تتميز بدقة 50.3 + 48 + 48 ميجابكسل، يمتلك الهاتف الرائد القدرة على تصوير مقاطع الفيديو بجودة Dolby Vision HDR بدقة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

يأتي هاتف Xiaomi 12S Ultra، بشاشة من نوع E5 Super AMOLED بقياس 6.73 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحزم بطارية بقوة 4860 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 900 دولار (أي ما يعادل 22100 جنيه مصري).

Xiaomi 12S Ultra

2. هاتف Xiaomi 12T Pro:

يأتي هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro ، بشاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، يمكنها شحن البطارية بالكامل في أقل من 20 دقيقة.



ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro بكاميرا خلفية رباعية، بدقة 200 + 8 + 2 + 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 20 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بمعالج كالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويتوفر مقابل سعر 19000 جنيه مصري.

Xiaomi 12T Pro

3. هاتف Black Shark 5 Pro:

يأتي هاتف شاومي Black Shark 5 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 13 + 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف شاومي Black Shark 5 Pro، بطارية بقوة 4650 مللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، يمكنها شحن البطارية في غصون 15 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 660 دولار (أي ما يعادل 16200 جنيه مصري).

Black Shark 5 Pro

4. هاتف Mix Fold 2:

يأتي هاتف شاومي الجديد القابل للطي Mix Fold 2، بشاشة خارجية من إنتاج شركة سامسونج من نوع E5 AMOLED، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة رئيسية كبيرة بقياس 8 بوصات، من نوع LTPO2 OLED، تدعم معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، كما تدعم خاصية Eco2 OLED، التي تعمل على شفافية أفضل للعرض مع توفير استهلاك أقل للطاقة.

ويتم تشغيل هاتف Mix Fold 2، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، وحصل الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 13 ميجابكسل، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 1340 دولار أمريكي (أي ما يعادل 32 ألف و900 جنيه مصري).