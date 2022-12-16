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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الأنصاري" يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة/ الفيوم بمنطقة كوم أوشيم

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الفيوم من كمين كوم أوشيم وصولاً إلى طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بطول 7 كيلو متر، والتي بدأت بتطوير ورفع كفاءة منطقة كمين كوم أوشيم.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمهندس محمد حبيب بالهيئة العامة للطرق والكباري.

استمع المحافظ، لشرح موجز حول أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الفيوم بداية من كمين كوم أوشيم وصولاً إلى طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بطول 7 كيلو متر، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للطريق، وجاري إعداد التصميمات، تمهيداً للشروع في أعمال التوسعة والرصف ضمن الاعتمادات العاجلة من مجلس الوزراء، كما بدأت الأعمال بتطوير منطقة كمين كوم أوشيم، بطول 300 متر، وعرض 30 متر، والتي تشمل عمل بلاطات خرسانية بطول الحارات المرورية، وكذلك عمل حواجز خرسانية جانبية، ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعداد تصميم كامل للحارات المرورية والجزيرة الوسطى بمنطقة الكمين الأمني، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على الاشتراطات الأمنية ويحقق الشكل الجمالي للمنطقة.

فيما استعرض مسئول الهيئة العامة للطرق والكباري، حجم الأعمال ببعض مشروعات الرصف الحيوية التي يجري تنفيذها، حيث تم الانتهاء من رصف 30 كم من طريق وادي الريان/ الشلالات، بإجمالي 38 كم، ويجري وضع طبقة الأساس تمهيداً لرصف ال8 كم المتبقية من الطريق.

 

وأضاف، أنه تم أيضاً الانتهاء من رصف 54 كيلو متر من طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كم، وسيتم استكمال الجزء المتبقي من الطريق بطول 6 كيلو متر، بعد الانتهاء من خط الغاز الواصل لمصنع إميسال، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة ورصف طريق القاهرة/الفيوم بداية من ميدان عبد المنعم رياض وصولاً إلى قرية الإعلام بطول 1,5 كم، وسيتم استكمال أعمال التوسعة والرصف بطول الطريق حتى بوابات الرسوم بنفس النموذج الذي تم تنفيذه.

 

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