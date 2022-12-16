احتجاج رسمي من المغرب على حكم مباراة فرنسا وأرقام قياسية لـ ميسي ... كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم

حسم منتخب فرنسا التأهل لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام المغرب أول أمس بثنائية نظيفة في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ .

وتأهل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام كرواتيا في نصف نهائي البطولة .

ويواجه فرنسا نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر ٢٠٢٢ يوم الأحد الموافق ١٨ ديسمبر المقبل على استاد لوسيل المونديالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

احتجاج رسمي من المغرب على حكم مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أمس الخميس، تقدمه باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على المكسيكي سيزار أرتورو راموس، حكم مباراة “أسود الأطلس” أمام فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين دون مقابل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم كالآتي:"احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس".

وأضاف:" جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك".

وأردف:"وتؤكد الجامعة المغربية لكرة القدم، أنها لن تتوان في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة في الإنصاف باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مُورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا، يوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022 بقطر.



وعلي الجانب الآخر تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

تشكيل الأرجنتين



وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز

تشكيل كرواتيا

وضم تشكيل كرواتيا كلا من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش



خط الهجوم: ماريو باساليتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش.

وعوض نيكولاس تاجليافيكو، غياب ماركوس أكونيا في تشكيل الأرجنتين، والموقوف بسبب تراكم الإنذارات.

وتواجدت أسرة ليونيل ميسي وعلى رأسهم زوجته أنتونيلا في مدرجات ستاد لوسيل المونديالي، لدعم زوجها.

أحداث مباراة الأرجنتين وكرواتيا



وبدأ منتخب كرواتيا شكل المباراة مستحوذًا لكن دون أي خطورة على مرمى إيميليانو مارتينيز.

وجاءت أولى التسديدات في المباراة في الدقيقة 25، عندما سدد إنزو فيرنانديز كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ليفاكوفيتش بصعوبة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 33 بعد تعرض جوليان ألفاريز للعرقلة من قبل ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا.

ميسي انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 34، معلنًا عن الهدف الأول لبلاده.

وجاء هدف منتخب الأرجنتين الثاني، عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 39 بهجمة مرتدة بعد تخطيه مدافعي منتخب كرواتيا.

وكاد أليكسيس ماك أليستير أن يعزز تقدم الأرجنتين بهدف ثالث في الدقيقة 42، عندما ارتقى ليسدد برأسه الكرة المرسلة من ليونيل ميسي من الركلة الركنية، لكن ليفاكوفيتش تصدى لتسديدته، لينتهي الشوط الأول بتقدم راقصي التانجو بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استطاع جوليان ألفاريز جاء في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة ليونيل ميسي، والذي اخترق دفاعات كرواتيا بشكل مميز من الجهة اليمنى.



منتخب الأرجنتين حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليتأهلوا للنهائي في مواجهة فرنسا المتوجه بلقب كأس العالم روسيا ٢٠١٨

وفاز ليونيل ميسي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر.

ميسي أفضل لاعب في المباراة وأرقام قياسية بالجملة



ورفع ليونيل ميسي رصيد أهدافه لـ 5 أهداف متصدرًا قائمة هدافي كأس العالم 2022 بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.

كما أصبح ليونيل ميسي هداف منتخب الارجنتين التاريخي في كأس العالم بعدما رفع رصيده لـ 11 مباراة متفوقًا على جابرييل باتيستوتا.

كما صار ميسي أكثر لاعب يُشارك في مباريات ببطولة كأس العالم، بالتساوي مع الألماني لوتار ماتيوس برصيد 25 مباراة.