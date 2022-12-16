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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال يرشح طاهر أبوزيد أو محمود طاهر لرئاسة الجبلاية

صدى البلد

رشح رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" طاهر أبوزيد نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة بدلاً من مجلس جمال علام.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق الأفضل والأنسب لقيادة تطوير الكرة المصرية ورئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة بدلاً من المجلس الحالي برئاسة علام ".

 

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وتابع:"مجلس علام لم يقدم أي جديد يذكر للكرة المصرية منذ تعيينه ".

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