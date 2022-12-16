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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم غريب.. وان بلس تطلق إصدارا مميزا من OnePlus 10T

هاتف OnePlus 10T
هاتف OnePlus 10T

تعاونت شركة وان بلس OnePlus، لصناعة الهواتف الذكية، مع شركة Marvel، لتقديم نسخة جديدة من هاتف OnePlus 10T، يحمل طابع أبطال سلسلة Marvel الخارقين، وسيتوفر الإصدار المميز من الهاتف لمستخدمي العلامة التجارية في الهند.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر إصدار وان بلس المحدود تحت اسم OnePlus 10T Marvel Edition Box، مقابل سعر حوالى 680 دولار (أي ما يعادل 16700 جنيه مصري)، ويأتي الطراز مارفيل المميز في خيار واحد باللون الأسود Moonstone مع ذاكرة تخزين بسعة 16 + 256 جيجابايت.

 

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ويتضمن صندوق البيع بالتجزئة لهاتف وان بلس OnePlus 10T Marvel Edition Box، مجموعة من الملحقات مستوحاة من الأبطال المشهورين في عالم مارفل السينمائي، حافظة الرجل الحديدي Iron Man، وبوب سوكيت يحمل على غرار درع كابتن أمريكا، وحامل هاتف النمر الأسود.

OnePlus 10T Marvel Edition Box

مواصفات هاتف OnePlus 10T


وستشمل بقية مواصفات هاتف OnePlus 10T Marvel Edition، الإصدار الأساسي من وان بلس، من بينها شاشة من نوع نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وعمق ألوان 10 بت، ودعم تقنية HDR10+ .

OnePlus 10T Marvel Edition Box

ويتم تشغيل هاتف OnePlus 10T بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت نوع UFS 3.1.

OnePlus 10T Marvel Edition Box

ويتمتع هاتف OnePlus 10T، بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعرا رئيسيا من نوع Sony IMX766 وبدقة 50 ميجابكسل، متصل بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف OnePlus 10T بطارية قوية بسعة 4800 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 150 وات، تجعل الهاتف قادرا على الشحن بنسبة 100 % في 19 دقيقة فقط.

وان بلس OnePlus 10T Marvel Edition Box سلسلة Marvel هاتف OnePlus 10T عالم مارفل السينمائي مواصفات هاتف OnePlus 10T

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