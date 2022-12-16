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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع.. خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

عممت وزارة الأوقاف عنوان :"طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع"، ليكون خطبة الجمعة اليوم على جميع المساجد في مصر.

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة والخطبة ، من مسجد العوام بمحافظة مرسى مطروح، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ويقرأ قرآن صلاة الجمعة، القارئ الشيخ محمد عبدالبصير، يعقبها خطبة للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، في حضور قيادات المحافظة والوزارة بأوقاف مطروح.

كما تطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة قافلة دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف، تضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، على النحو التالي:

1. الشيخ / إبراهيم شحاتة الفار  مدير المتابعة بمديرية أوقاف مطروح الدفراوي- غرب مطروح
2. الشيخ / عبد الهادي محمد إبراهيم جاد بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة- شارع العوام 
3. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف  إمام وخطيب التنعيم -  مكتبة مصر العامة
4. الشيخ/ عمر عبيد عبد الحميد بمجمع البحوث الإسلامية الحاج يونس - السنوسية 
5. الشيخ/ المأمون عبد العاطي الصباغ إمام وخطيب الروضة -شارع المطار 
6. الشيخ/ هشام محمد محمود صالح بمجمع البحوث الإسلامية رياض الصالحين - سوق ليبيا 
7. الشيخ/ هشام محمد جمعة إمام وخطيب الزهراء - اللوكس
8. الشيخ/ محمد رزق محمد سليمان بمجمع البحوث الإسلامية الخلفاء الراشدون- شارع السكة الجديدة
9. الشيخ/ إبراهيم أمين سراج إمام وخطيب الرحمة - شارع المطار
10. الشيخ/ أحمد سعد فتوح العجمي بمجمع البحوث الإسلامية علي بن أبي طالب - محدود الدخل
 

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور/ محمد مختار جمعة.

 

 

وزارة الأوقاف القدرة الإلهية خطبة الجمعة التليفزيون المصري مسجد العوام

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طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع.. خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

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