عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: إسقاط طائرتين روسيتين بدون طيار واستهداف 4 مناطق حشد للقوات

صدى البلد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة أن قوات الدفاع أسقطت طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز (أورلان-10) وأصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية خمسة مراكز قيادة للروس وأربع مناطق حشد لقواتهم ومستودعين للذخيرة وآخر للوقود.

 


وذكرت الهيئة - في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية) - أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت هجمات روسية بالقرب من 22 مستوطنة في إقليمين خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين ذلك مناطق نوفوسيليفسكي وستيلماخيفكا وبلوشانكا وبيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك.

 


وأضاف البيان "أن القوات الروسية شنت 23 غارة جوية و4 هجمات صاروخية، من بينها ضربتان على أهداف مدنية في مدينة خاركيف، فضلا عن 78 هجوما بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS استهدفت أحياء سكنية في بعض المناطق. فيما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين.

 


وتابع البيان "أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن سلاح الجو التابع لقوات الدفاع 22 غارة على مناطق تمركز فيها أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية للروس، بالإضافة إلى 3 غارات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات"، مع الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني قتل حوالي 96590 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 15 ديسمبر الجاري.

 

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قوات الدفاع أورلان-10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

التموين: انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة.. فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

لم يحدث رسميا.. مفاجأة جديدة عن طلاق غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

إمراة مطلقة ..تفاصيل دور نيللي كريم في الجزء الثالث من ليه لأ

قصف عنيف.. انقطاع الكهرباء عن عدة مدن أوكرانية وتعليق العمل بمترو الأنفاق

رعب أرجنتيني.. موقف ميسي من المشاركة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

صباح البلد: كلمة النائب محمد أبوالعينين أمام اللجنة رفيعة المستوى لها تأثير كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي البصل بدون أرز

انتبه قبل ما تفطر.. هؤلاء ممنوعون من القهوة والشاي

صدمة أهلاوية .. غياب هداف الفريق أمام فيوتشر لهذا السبب

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

فيديو

ما لا تعرفه عن التوهجات الشمسية.. فيديوجراف

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ