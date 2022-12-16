ضحايا المدفئة.. إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة بحالة اختناق في إمبابة

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بحالة اختناق بسبب حدوث عطل بالمدفئة داخل شقة سكنية بمنطقة أرض الحداد في إمبابة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى بالعثور على أسرة كاملة في حالة اختناق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض الحداد بدائرة قسم شرطة إمبابة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تعرض 5 أفراد أسرة كاملة للاختناق بسبب حدوث عطل داخل الدفاية، وتم نقلهم إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

اسفرت التحريات عن أن المصابين هم: أحمد عبدالرشيد عبد الحي 45 سنة، زوجته سعدية عطية محمد 43 سنة، وأبنائهم محمود، إسلام، يوسف.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.