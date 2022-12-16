زوجة أحمد السقا تتذكر والدها محمد الصغير بكلمات مؤثرة

تذكرت المذيعة مها الصغير والدها الراحل مصفف الشعر محمد الصغير.

نشرت زوجة النجم احمد السقا صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "ابويا وحشني أوي اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة اليوم الجمعة مباركة عليكم جميعا اللهم آمين".

انضمت الإعلامية مها الصغير إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا.



برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين.



وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كافة المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش كافة الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.



الجدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time وأجرت حوارات فنية هامة مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.