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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللوائح تحسم موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية

فريق الأهلي
فريق الأهلي

حالة من الجدل أثارها موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة البطولة في المغرب.
 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الجمعة، إقامة بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، خلال الفترة من 1 فبراير المقبل، حتى  11 من نفس الشهر.

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ولم يعلن "فيفا"، أسماء الفرق التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2022، ولكن اللوائح تؤكد مشاركة الأهلي في البطولة بعد تأكد إقامة مونديال الأندية في المغرب.


وتمنع اللائحة مشاركة فريقين من نفس البلد في نسخة واحدة في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي سيلعب الوداد في البطولة باعتباره بطل الدوري المغربي الموسم الماضي، ويشارك الأهلي باعتباره وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022، أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد.


الفقرة الرابعة من لائحة مونديال الأندية، تنص على عدم مشاركة فريقين من نفس البلد في نسخة واحدة، وبالتالي يشارك وصيف بطل المسابقة القارية، إذا كان بطل البلد المستضيف هو نفسه بطل دوري أبطال إفريقيا، وهو ما ينطبق على الوداد والأهلي.

الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية


وسيشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، كل الوداد المغربي (بطل البلد المستضيف)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، الأهلي المصري (وصيف إفريقيا .. ينتظر قرار المشاركة رسميا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا) بجانب بطل بطل آسيا ( لم يتحدد بعد).
وشارك الأهلي في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية، وحصل على الميدالية البرونزية في النسختين، تحت قيادة مديره الفني السابق “بيتسو موسيماني".

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