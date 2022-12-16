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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية.


وقال جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا" خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة،اليوم، الجمعة، أنه سيتم تعديل نظام بطولة كأس العالم، بداية من عام 2025، حيث ستقام بمشاركة 32 فريقا.
ولم يعلن رئيس فيفا تفاصيل حول الفرق التي ستشارك من كل قارة.


وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال اجتماع اليوم، الجمعة، بالعاصمة القطرية “الدوحة”، إقامة  بطولة كأس العالم للأندية في المغرب.


ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : نراكم في المغرب قريب
ومن المقرر إقامة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير بالمغرب.

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