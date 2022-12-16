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رئيس التحرير
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الأهلي في كأس العالم للأندية | اِعرف التفاصيل وموعد نسخة 2023

مذيعة صدى البلد -
مذيعة صدى البلد - ندى ماهر

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية عن مستجدات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. 

شاهد الفيديو:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، أمس عن كأس العالم للأندية، وأكد إقامة النسخة المقبلة منه في فبراير 2023 في المغرب.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" رسميا المغرب تنظم كأس العالم للأندية".

 وأكد شوبير أن الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة البطولة هي المغرب العربية الشقيقه، وقال إن اي كلام عن طلب السعودية او قطر، هو كلام غير صحيح بالمرة، وده لو محصلتش مفاجأة في اجتماع الفيفا".


وتوقع شوبير أنه طبقا للوائح سبق وشارك وصيف دوري أبطال آسيا في البطولة عندما أقيمت البطولة في اليابان، وبكده في حال أقيمت البطولة في المغرب هيكون من الطبيعي والمنطقي مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره وصيف دوري أبطال أفريقيا، خاصة وان الوداد بيشارك بصفته الفريق المستضيف للبطولة .

ووضح ان المكتب التنفيذي لـ الفيفا بيرغب في إقامة البطولة في المغرب بسبب طفرة البنيه التحيه هناك والتطورات في كافة المستويات بالإضافة لوصول منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم، وسبق وأن استضافت المغرب، بطولة كأس العالم للأندية في 2013- 2014.


واليوم أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل 2023، على أن تقام النسخة التالية 2024 فى الإمارات، وتقام نسخة عام 2025 فى سيشل.


وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، النهاردة بشكل رسمي، عن مستضيف بطولة كأس العالم للأندية، اللي هتقام فى الفترة من 1 الى 11 فبراير المقبل، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بمشاركة النادى الأهلى، التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية. 


ووفقا للوائح مونديال الأندية، فممنوع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وبناء على كده في حالة إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا. 


وسبق وشارك الأهلي في آخر نسختين من بطولة كأس العالم للأندية، وحصل على الميدالية البرونزية "مرتين".

وتصدر النادى الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد إعلان تنظيم كأس العالم للأندية فى دولة المغرب، وانه هيشارك النادى الأهلى فى البطولة بصفته وصيف دورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية .

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ الاهلى ” وتصدر قائمة الأكثر تدولا عبر تويتر، وعبر جماهير الأهلي عن فرحتهم بخبر مشاركة الأهلي.


وتشهد النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، وفلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، ولحد دلوقتي لسه متحددش مين بطل آسيا.

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