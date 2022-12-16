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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات وحالات اختناق في اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الأوضاع في فلسطين
الأوضاع في فلسطين - ارشيفي

أصيب العديد من الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرات نظمت في نابلس وقلقيلية ورام الله تنديداَ بالتوسع الاستيطاني وجدار الفصل العنصري .


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ، أن 16 فلسطينياً أصيبوا بجروح خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن بمدينة نابلس. 

كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين أثناء تغطيتهم ومنعتهم من توثيق عمليات الاعتداء على المسيرة .


وفي قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، ووفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين ، حيث أصيب 15 فلسطينياً بحالات اختناق خلال قمع الاحتلال للفلسطينيين أثناء تنظيم مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة أوصرين بنابلس شمال الضفة الغربية.


كما أصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية في قلقيلية .

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