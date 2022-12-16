ماراثون رياضي لـ ذوي الهمم .. شاهد

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساعده الدكتور عمرو الحداد؛ لحضور ماراثون رياضى لذوى الهمم، والذي نفذته جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ومؤسسة نقدر لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

أقيم الماراثون ،صباح اليوم الجمعة، وانطلق من ميدان جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وصولاً الى نادى بروسيا مصر بالعاشر ، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية النائب "محمود خميس"، وأمين عام الجمعية "أيمن رضا"، والنائبة "هند حازم" عضو مجلس النواب عن ذوى الهمم.

شهدت فعاليات الماراثون حالة من السعادة والبهجة على وجوه النشء والشباب والمواطنين من ذوى القدرات والهمم المشاركين فى منافسات الماراثون الرياضى.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الحرص على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات فى تنفيذ برامج ومشروعات وفعاليات متنوعة لذوى الهمم والقدرات الخاصة لتحقيق الدمج المجتمعي لهم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ثمن الوزير على إقبال ذوى الهمم والقدرات الخاصة على مختلف المشروعات التى تنفذها لهم الوزارة فى جميع المحافظات على مدار العام، مشيراً إلى قيام الوزارة بتكثيف البرامج التى تتلائم واحتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل مركزي وداخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية.

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