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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تكنولوجيا حلوان: الأنشطة الطلابية تلعب دورا كبيرا في تنمية المواهب

صدى البلد

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إن الكلية حريصة علي تنفيذ لجميع الإنشطة الطلابية خلال العام الدراسي، وأن الكلية نظمت خلال الأيام الماضية مسرح المنوعات 2022 /2023والذي شمل فقرات غناء فردي وجماعي وعزف منفرد وجماعي وفقرة كورال.

وأكد لطفي مدي أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية، وأنها تلعب دورا كبيرا في تنمية المواهب وظهورها علي صعيد الجامعة وتؤدي الي استثمار وقت الفراغ والسعي دائما نحو التفوق ، وضرب مثلا بحصول الكلية علي المركز الأول في المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية لهذا العام وشجع الطلاب علي الاستمرارية والتقدم.

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نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم مسرح المنوعات 2022 /2023والذي شمل فقرات غناء فردي وجماعي وعزف منفرد وجماعي وفقرة كورال، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ، الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية.

وبدأ برنامج مسرح المنوعات بعرض عدة فقرات منها فقرات الغناء الفردي وجماعي وكورال للطلاب.

الانشطة الطلابية مسرح المنوعات جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان Jobs Education

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