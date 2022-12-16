الأردن.. رئيس الديوان الملكي يزور مصابي أحداث الحسينية

زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأردني يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، مصابي أحداث منطقة الحسينية في محافظة معان، اللذين يرقدان على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية وذلك بتوجيهات ملكية.



ونقل العيسوي واللواء الحنيطي، تمنيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمصابين بالشفاء العاجل، وتوجيهات جلالته بتقديم جميع أشكال الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهما.



كما نقلا تقدير الملك للجهود والدور، الذي يقوم به رجال الأمن العام في حفظ الأمن والأمان للوطن والمواطن.



واطمأن العيسوي والحنيطي، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات ، على الحالة الصحية للمصابين، واستمعا إلى شرح من الكادر الطبي المشرف عليهما حول وضعهما الصحي.



وكانت قوة أمنية، قد تعاملت، أمس الخميس، مع أعمال شغب، كانت تقوم بها مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون في منطقة الحسينية، أسفر عنها استشهاد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، وإصابة ضابط وضابط صف، إثر إطلاق عيارات من قبل هؤلاء المجرمين.