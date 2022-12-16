صيني يقتل بلوجر منافس له في سوق بنيبال

تعرض بلوجر صيني شهير يدعي غان، للطعن في إحدي الأسواق بالعاصمة كاتماندو بنيبال، والمشهورة قناته بـ"Fatty Goes To Africa" ​​.



وورد أن الضحية الصيني البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يدعى غان في وسائل الإعلام المحلية، تعرض للهجوم من قبل مدون منافس له .

المشتبه به يعرف بـ "Feng Zhengyung" حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، صيني الجنسية يبلغ من العمر 37 عامًا.

كان غان يبث على الهواء مباشرة من سوق الطعام بالعاصمة، ويتحدث الي متابعيه، وتعرض للطعن في الصدر والرقبة من الخلف، مما نقل علي إثره للمستشفى وتوفي بعد أن فشلت محاولات إنقاذه.

وظهر أن غان أسقط هاتفه أثناء الهجوم، بينما تحولت الشاشة إلى اللون الأسود.