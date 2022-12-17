فرصة للقبول بالدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023.. تفاصيل وشروط التقديم

أعلنت اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 وذلك يوم الأحد الموافق 04/12/2022 فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً على مدار خمسة ايام طبقا للجدول المرفق عبر الرابط الخاص بجامعة الطفل علمًا بأن باب التسجيل يغلق تلقائيًا فى كل جامعة على حدى و ذلك عند أكتمال الأعداد المطلوبة.



شروط وتفاصيل التسجيل بجامعة الطفل :

- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذى لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل و الدراسة بها –

- الطلاب المقييدين والمسجلين يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مرة اخرى.

- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 الى 10 سنوات .

- القبول بأولوية التقدم و اسبقية التسجيل .

- فى حالة تسجيل اى بيانات غير صحيحة او خاطئة يعتبر التسجيل لاغى.

- التسجيل يكون الكترونى فقط فى الموعد المعلن عنة بالأعلى.

- النظام الالكترونى يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط .

- يتم التأكيد من الرقم القومى لكل طفل فى حالة التلاعب فى التسجيل سوف يلغى تسجيل الطفل نهائياً.

- كل جامعة يتم اكتمال الاعداد بها تختفى تلقائياً من قائمة التسجيل .

7- لا يحق لاى طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف.

- فى حالة عدم حضور الطالب بالجامعة المسجل بها و ذهابه لجامعة اخرى يتم رفض قبولة .

- الاطفال مسؤلية ذويهم و اولياء امورهم من و الى مقر الدراسة بالجامعة .

- تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة.

- في حالة تخلف اى طفل عن الحضور فهذا يسقطة حقة فى منحة جامعة الطفل.

- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85%.

- التسجيل سوف يكون متاح على الموقع الرسمى لجامعة الطفل و ذلك لأكثر من 40 جامعة.

- التسجيل و الدراسة مجاناً و مدعوماً من اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا.