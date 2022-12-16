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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور: الرؤية المستقبلية تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، السفير أجيت جوبتيه (Ajit Gupta) السفير الهندي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي،  وذلك بمقر الوزارة.

أكد عاشور أهمية دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجي مع الهند، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالى وخاصة التعليم التكنولوجى، مشيرًا إلى الأهمية التى توليها مصر لتطوير التعليم التكنولوجى، والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

وخلال اللقاء، استعرض د. أيمن عاشور إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمى، والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أن هناك 3,3 ملايين طالب بالجامعات المصرية، و27 جامعة حكومية، و 27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، 7 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، ومواكبة الزيادة فى عدد السكان حيث سيصل عدد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالى فى المستقبل إلى 5,5 ملايين طالب، مضيفاً أن الجامعات الجديدة تركز فى برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبى أولويات الدولة، واحتياجاتها فى مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

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وأوضح الوزير أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي (2022-2032) تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالي، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة فى مجال التكنولوجيا فى ظل التقدم التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم.

وخلال اللقاء، ناقش د. أيمن عاشور مع الجانب الهندى سبل تعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية الجديدة والبالغ عددها 10 جامعات تكنولوجية، وخاصة التعاون مع المعاهد الهندية التكنولوجية (IITs) والاستفادة من الخبرة الهندية فى مجالات التكنولوجيا، فضلاً عن دعم الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الهندية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم أولويات الصناعة فى البلدين، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الخبراء بين الجانبين فى مجال التكنولوجيا؛ لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، فى ظل الاستفادة من التجربة الهندية فى هذا المجال.

ودعا الوزير الجانب الهندى لزيارة الجامعات التكنولوجية الجديدة؛ لبحث آليات التعاون وخاصة فى البرامج العلمية الجديدة، والتبادل الطلابى، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الجامعات التكنولوجية ونظيرتها الهندية، فضلاً عن إمكانية عقد ورش عمل لمناقشة آليات تعزيز الشراكة بين الجانبين.

ومن جانبه، أشاد السفير الهندى بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وخاصة فى مجال التعليم العالي، مؤكدًا حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الهند لديها أكبر نظام تعليمى، حيث تضم 38,5 مليون طالب فى التعليم العالي وذلك وفقاً لعام 2019/2020، ويوجد بها 1,014 جامعة، فضلاً عن إدراج 71 معهدًا هندياً فى تصنيف التايمز العالمى لعام 2022، وكذلك إدراج 89 جامعة هندية فى تصنيف التايمز للاقتصاديات الناشئة عام 2022، لافتاً إلى بعض نماذج التعاون المثمرة مع مصر فى مجال التعليم العالي، ومنها اتفاقيات التعاون بين الجامعات الكبرى بالهند ونظيراتها المصرية، ومنها: جامعتا عين شمس، وبنى سويف، وكذلك مجموعة السويدى، فضلاً عن التعاون فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

حضر اللقاء د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولى، ود. هاجر سيف النصر القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

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