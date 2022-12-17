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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عباد الرحمن بزهراء المعادي يستغيثون من الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ حسين محمد  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

 

وقال في شكواه نعاني نحن سكان زهراء المعادي تحديدا بالمجمع السكني "عباد الرحمن "  من انتشار الكلاب الضالة ، و لا نأمن على خروج ابنائنا وبناتنا من منازلهم صباحا خاصة مع تأخر بزوغ الشمس ما يعني خروجهم في اوقات معتمة ، مطالبين باجراءات للقضاء على انتشارها وحمايتهم منها قبل ان تتسبب في كارثة انسانية .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

 

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات

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